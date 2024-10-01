В Израиле сообщили о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Ynet: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Израиль обсуждает возможность проведения телефонного разговора между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«В настоящее время проходят переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль», — утверждается в публикации.

По данным портала, если разговор состоится, то израильский премьер может «попросить Путина использовать свое влияние» для предотвращения атаки со стороны Ирана.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Иран намерен нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответа на операцию ЦАХАЛ против шиитской организации «Хезболла» в Ливане.