Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 1 октября 2024Мир

В Израиле сообщили о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Ynet: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Израиль обсуждает возможность проведения телефонного разговора между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«В настоящее время проходят переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль», — утверждается в публикации.

По данным портала, если разговор состоится, то израильский премьер может «попросить Путина использовать свое влияние» для предотвращения атаки со стороны Ирана.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Иран намерен нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответа на операцию ЦАХАЛ против шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      На камере военного ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области

      Виктор Логинов поделился мыслями о Гене Букине на СВО

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы к Дню жестовых языков и Дню глухих

      Руководство ООН призвало Израиль остановить операцию в Ливане

      В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

      Европейцев призвали готовиться к холодной зиме

      Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

      В Москве одновременно загорелись семь кафе

      Возлюбленной Джейсона Стэйтема отказывали в съемках из-за пышной фигуры

      Замдиректора российской школы похитила из бюджета почти семь миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше