В Канаде представили БТР на шасси Toyota

В Канаде представили БТР Captain на шасси Toyota Land Cruiser 70

Канадская компания Roshel представила новый бронетранспортер (БТР) Captain на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Об этом сообщает Army Recognition.

Машина с V-образным днищем обеспечивает защиту экипажа от подрыва противотанковой мины с массой заряда до 6 килограммов. Бронирование корпуса способно выдержать обстрел пулями патрона калибра 7,62 на 51 миллиметр с дистанции 30 метров.

Полноприводный Captain оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Отмечается, что в ходе испытаний машина выдержала обстрел бронебойными патронами калибра 7,62 на 39 миллиметров с расстояния 30 метров и разрыв осколочно-фугасного снаряда калибра 155 миллиметров на расстоянии 80 метров.

Ранее в сентябре в зоне СВО заметили бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с антидроновым навесом, который называют «мангалом». Машина обеспечивает защиту экипажа и десанта от пуль калибра 12,7 миллиметра, а днище «Тайфуна» выдерживает подрыв мины мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.