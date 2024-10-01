В Канаде представили БТР на шасси Toyota

Канадская компания Roshel представила новый бронетранспортер (БТР) Captain на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Об этом сообщает Army Recognition.
Машина с V-образным днищем обеспечивает защиту экипажа от подрыва противотанковой мины с массой заряда до 6 килограммов. Бронирование корпуса способно выдержать обстрел пулями патрона калибра 7,62 на 51 миллиметр с дистанции 30 метров.
Полноприводный Captain оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Отмечается, что в ходе испытаний машина выдержала обстрел бронебойными патронами калибра 7,62 на 39 миллиметров с расстояния 30 метров и разрыв осколочно-фугасного снаряда калибра 155 миллиметров на расстоянии 80 метров.
Ранее в сентябре в зоне СВО заметили бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с антидроновым навесом, который называют «мангалом». Машина обеспечивает защиту экипажа и десанта от пуль калибра 12,7 миллиметра, а днище «Тайфуна» выдерживает подрыв мины мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.