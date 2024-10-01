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09:49, 1 октября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о желании Запада деэскалировать конфликт на Украине

FT: западные союзники Украины хотят деэскалации конфликта

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Союзники Украины оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием деэскалировать конфликт на территории республики. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника в Киеве.

«Большинство игроков хотят деэскалации здесь», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что партнеры требуют начать переговоры, даже не смотря на опасения, что позиции Украины сейчас слишком слабы.

Помимо этого, чиновник отметил, что поездка Зеленского в США была катастрофой, а не триумфом, а ожидать те аплодисменты, которые украинский лидер получил два года назад, было бы наивно.

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      Валентин Карант
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