В Киеве заявили о желании Запада деэскалировать конфликт на Украине

FT: западные союзники Украины хотят деэскалации конфликта

Союзники Украины оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием деэскалировать конфликт на территории республики. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника в Киеве.

«Большинство игроков хотят деэскалации здесь», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что партнеры требуют начать переговоры, даже не смотря на опасения, что позиции Украины сейчас слишком слабы.

Помимо этого, чиновник отметил, что поездка Зеленского в США была катастрофой, а не триумфом, а ожидать те аплодисменты, которые украинский лидер получил два года назад, было бы наивно.