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10:55, 1 октября 2024Экономика

В Москве трещину на фасаде жилого дома заклеили пластырем

Жителям Москвы пришлось заклеить трещину на фасаде дома пластырем

Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори

Жителям столицы пришлось самостоятельно отремонтировать фасад дома в центре Москвы. Они заклеили трещину на здании пластырями, передает «Москвич Mag».

Речь идет о доме Апраксиных — Трубецких на Покровке, 22, который построили в 1766 году. Здание выполнено в стиле нетипичного для Москвы растреллиевского или елизаветинского барокко. За прошедшее время объект сильно износился, на фасаде появилось несколько трещин.

На фото, которыми поделились очевидцы, можно увидеть одну из самых крупных трещин. Она проходит по стене здания до земли. На кадре трещина прикрыта десятком медицинских пластырей. По данным издания, инициаторами необычной починки стали местные жители.

Ранее житель города Фокино в Приморье решил самостоятельно отремонтировать асфальт на одной из улиц. Мужчина устал от ям, которые мешали передвигаться по городу.

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      Александра Качан
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