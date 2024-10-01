В Пентагоне заявили о вреде конфликта на Украине для международного авторитета США

Конфликт на Украине поставил под сомнение международный авторитет США. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер в ходе выступления на международном форуме по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве. Трансляция форума ведется на YouTube.
«Американский авторитет в мире поставлен под вопрос в связи с [конфликтом на Украине]», — сказала она.
По словам Уолландер, сейчас не только Европе нужны США, но и США нужна Европа.
Ранее глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что представители американской администрации желают перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние. Он отметил, что Вашингтон осознает, что его нынешняя стратегия неустойчива, поскольку «они проигрывают».