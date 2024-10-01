В Пентагоне заявили о вреде конфликта на Украине для международного авторитета США

Уолландер: конфликт на Украине поставил под сомнение международный авторитет США

Конфликт на Украине поставил под сомнение международный авторитет США. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер в ходе выступления на международном форуме по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве. Трансляция форума ведется на YouTube.

«Американский авторитет в мире поставлен под вопрос в связи с [конфликтом на Украине]», — сказала она.

По словам Уолландер, сейчас не только Европе нужны США, но и США нужна Европа.

Ранее глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что представители американской администрации желают перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние. Он отметил, что Вашингтон осознает, что его нынешняя стратегия неустойчива, поскольку «они проигрывают».