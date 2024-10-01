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16:52, 1 октября 2024Россия

В России одобрили проект против фиктивных браков с иностранцами

В Госдуме одобрили проект против фиктивных браков с иностранцами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России одобрили проект против фиктивных браков с иностранцами. Госдума приняла законопроект во втором чтении, передает ТАСС.

Как следует из внесенных поправок, минимальный срок нахождения в браке иностранца с гражданином России увеличили с двух до трех лет.

Вид на жительство предполагается выдавать в упрощенном порядке в случае, если в семье есть ребенок, который постоянно проживает на территории России и имеет российское гражданство. Однако факт совместного проживания супругов в России в течение трех лет еще нужно будет доказать в суде, равно как и принятие участия в воспитании ребенка.

Разрешение на временное проживание могут и аннулировать, если брак был расторгнут или признан судом недействительным. Еще одним поводом для аннулирования вида на жительство может стать лишение родительских прав.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если брак настоящий и по любви, то в результате принятых поправок он станет только крепче. Он также отмечал, что законодательство, связанное с мигрантами, должно соответствовать запросам граждан России и защищать их интересы.

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      Елена Торубарова
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