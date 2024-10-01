В российском регионе легковушка протаранила ехавшую в роддом скорую

В Чувашии авто протаранило ехавшую в роддом скорую, пять человек пострадали

В городе Новочебоксарске в Чувашии легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи, ехавшую в роддом. В результате ДТП пять человек пострадали, об этом сообщили в Госавтоинспекции по российскому региону.

По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки на регулируемом перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение со спецавтомобилем. В Минздраве Чувашии отметили, что среди пострадавших двое медиков и беременная пассажирка.

Им начали оказывать всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что прохожие заперли в машине участника массового ДТП в центре Москвы.

Подчеркивалось, что одну из пострадавших в аварии женщин увезли в тяжелом состоянии на машине скорой помощи, вторая от госпитализации отказалась.