В Сербии террористы обещали «взорвать Белград»

Nova: в Сербии объявили о готовящихся терактах в городах из-за лития

В двух крупных городах Сербии (в Белграде и Нови-Саде) неизвестные объявили о готовящейся террористической атаке из-за добычи лития. Об этом сообщает сербское издание Nova.

По словам издания, в их редакцию поступило сообщение на электронную почту от неизвестной группировки «Prepare Blastoff Group». В письме говорится о закладке взрывных устройств с добавлением лития в нескольких местах Белграда и Нови-Сада (второй по величине город Сербии).

«Вы пытаетесь остановить добычу лития, материала, от которого зависит будущее и выживание человечества. Вы действительно думали, что сможете остановить прогресс? Вы глубоко ошибаетесь», — говорится в письме. Редакция издания Nova обратилась в полицию. В городах начали искать взрывчатые вещества.

В итоге несколько взрывчатых веществ нашли в Белграде в храме святого Саввы (крупнейший православный храм в Сербии) и в студентческом городке одного из университетов. В Нови-Саде взрывчатка была обнаружена на философском факультете и в студентческом общежитии. О задержании подозреваемых не сообщалось.