NYT: в ВСУ сообщают о невозможности удерживать позиции в Угледаре

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре рассказали, что в городе больше невозможно оставаться, так как им уже негде удерживать позиции. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Здесь негде закрепиться. Логистика нарушена, из-за этого оставаться тут практически невозможно», — сказал старший лейтенант 72-й механизированной бригады с позывным Док.

Издание сообщает, что поражение ВСУ в Угледаре станет стратегической потерей, поскольку оборонительные линии украинской армии рухнут после нескольких месяцев непрекращающихся атак. Также это станет символическим ударом, учитывая значимость города в сдерживании российского наступления.

Ранее стало известно, что ВСУ попали в мини-котел в Угледаре. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, если в ближайшие дни ВСУ не выведут свои подразделения из города, то в дальнейшем могут потерять возможность отступить.

