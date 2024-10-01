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13:30, 1 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о готовности повернуть орудия в сторону Киева

Пленный ВС Украины заявил о готовности военных развернуть оружие в сторону Киева

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы повернуть орудия в сторону Киева из-за усталости от конфликта. Об этом в беседе с ТАСС заявил пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии Ярослав Диденко.

«Сейчас на Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется, — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки», — отметил Диденко.

Боец призвал сограждан избегать службы в ВСУ и сопротивляться действиям украинских властей.

Ранее военные ВСУ заявили изданию Financial Times о поддержке переговоров с Россией. Украинский боец по имени Юрий в беседе с американскими журналистами рассказал о смене взглядов на мирное урегулирование, отметив, что его пугает перспектива «вечной войны».

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