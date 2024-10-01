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15:02, 1 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о командирах — членах преступных группировок

Daily Beast: некоторые командиры ВСУ являются членами преступных группировок

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Среди командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть члены преступных группировок. Об этом рассказали украинские солдаты журналу Daily Beast.

«Некоторые командиры являются членами организованных преступных группировок, использующих войну для получения прибыли в собственном бизнесе», — приводит издание слова бойцов ВСУ, которые пожелали остаться анонимными.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал очень сложной обстановку на фронте. По его словам, необходимо добиться всего возможного этой осенью. Кроме того, он отметил, что предстоящая встреча в формате «Рамштайн» будет особенной. Украинский лидер пообещал предоставить союзникам все детали и аргументы для обеспечения результатов на фронте.

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      Кристина Есикова
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