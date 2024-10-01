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14:21, 1 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте

Зеленский назвал очень сложной обстановку на фронте

Фото: Kent J Edwards / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной обстановку на фронте. Об этом лидер страны заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Ситуация очень, очень сложная. (...) Все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто», — сказал он.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что предстоящая встреча в формате «Рамштайн» будет особенной. Зеленский также пообещал предоставить союзникам все детали и аргументы для обеспечения результатов на фронте.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что глава государства показал не все пункты своего «плана победы» странам «Большой семерки» (G7). По его словам, президент США Джо Байден стал единственным лидером стран объединения, узнавшим все детали инициативы Зеленского.

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      Кристина Есикова
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