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11:30, 1 октября 2024Забота о себе

Врач назвал способы выявить способные переродиться в раковую опухоль папилломы

Онколог Елкин назвал опасными папилломы, изменившие цвет и размер

Фото: Yury Nikolaev / Shutterstock / Fotodom

Большинство папиллом не опасны для здоровья, однако существуют определенные факторы, которые могут указывать на то, что они способны переродиться в раковую опухоль, рассказал онколог-дерматолог клиники «Евроонко» Антон Елкин. Способы выявить опасные папилломы доктор назвал «Ленте.ру».

Доктор отметил, что насторожить должны папилломы, изменившие цвет и размер. Если они начали стремительно расти, стали асимметричными и с неровными краями, то это может быть признаком перерождения в злокачественную опухоль. «Нормальные папилломы обычно имеют телесный или слегка коричневатый цвет. Если папиллома внезапно изменила цвет — стала красной, черной или получила неравномерную окраску, нужно сразу обратиться к врачу», — призвал доктор.

Боль и зуд также могут быть признаками начала перерождения в злокачественную опухоль, предупредил онколог. Кроме того, обратиться к врачу нужно, если папиллома начала кровоточить или выделять другие жидкости.

Расположение папиллом также имеет значение. Наибольшую настороженность вызывают новообразования, которые появляются на слизистых оболочках (рот, половые органы), в местах частого трения (например, в области шеи или подмышек), а также на участках кожи, подверженных солнечному излучению. Папилломы в этих зонах чаще подвергаются механическим повреждениям, что может привести к различным осложнениям

Антон Елкинонколог-дерматолог

Доктор предостерег от самостоятельного удаления папиллом в домашних условиях. Такое вмешательство может не только вызвать воспаление и осложнения, но и спровоцировать ускоренное перерождение папилломы в раковую опухоль, отметил Елкин. Он заверил, что удалять папилломы должны только врачи.

Для профилактики образования папиллом следует поддерживать иммунитет, соблюдать правила личной гигиены и избегать заражения ВПЧ. Также можно пройти вакцинацию против наиболее опасных штаммов вируса, которая может значительно снизить риск развития рака шейки матки и других видов рака, связанных с вирусом, подытожил доктор.

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Ранее Елкин перечислил неочевидные факторы риска рака желчного пузыря. Он предупредил, что в зоне риска находятся женщины старше 50 лет.

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      Вера Владзиевская
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