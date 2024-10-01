ВСУ обвинили в охоте на ликвидирующие последствия атак расчеты МЧС

Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ охотятся на расчеты МЧС, прибывшие на места атак

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в атаках на расчеты МЧС, прибывающие на места атак для ликвидации их последствий. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что специалисты ведомства очень часто находятся под угрозо, поскольку первыми реагируют на различные ситуации, например, пожары и прилеты.

«Я могу сказать, что буквально ведется охота на сотрудников МЧС», — заявил мэр.

Ранее Сеновоз рассказал, что атаки ВСУ по Энергодару в Запорожской области направлены на ухудшение жизни в городе.

