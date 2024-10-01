WADA осталось без взносов от России за 2023 год

В WADA заявили, что Россия не выплатила обязательные взносы за 2023 год

Россия не выплатила обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма составляет 1 335 860 долларов. «Мы все еще не получили взнос России», — заявил представитель агентства.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год. В агентстве также ждут выплату остатка в ближайшее время.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия продолжает выплачивать взносы WADA, потому что организация занимается важной работой по контролю за чистотой спорта и изучению новых видов допинга. Кроме того, она подчеркнула, что Россия намерена полноценно вернуться в международный спорт.