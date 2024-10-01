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14:11, 1 октября 2024Россия

За сутки ВСУ дважды пытались прорваться через российско-украинскую границу

Минобороны РФ: ВСУ дважды пытались прорвать границу в районе поселка Новый Путь

Фото: Andriy Andriyenko / AP

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались прорвать российско-украинскую границу в направлении поселка Новый Путь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации (РФ).

По данным ведомства, обе атаки успешно отражены при поддержке авиации и огня артиллерии. В результате Киев потерял около 25 человек, еще двое сдались в плен. Также уничтожены три автомобиля и одна боевая бронемашина ВСУ.

Кроме того, отражены две контратаки в направлении села Плехово в Суджанском районе Курской области, что привело к потере Украиной 20 человек и одного автомобиля.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска продвинулись на двух участках в Курской области. Подробности о районах продвижения, он не раскрыл.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу и захватили контроль над несколькими населенными пунктами региона. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 30 сентября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 18 900 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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