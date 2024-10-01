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23:59, 1 октября 2024Мир

Забег Нетаньяху к бункеру после запуска иранских ракет сняли на видео

Забег Нетаньяху в убежище после удара иранских ракет по Израилю сняли на видео
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

В сети появились кадры бегства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в бункер. Видео разместил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как политик бежит в убежище по коридорам в сопровождении охранника.

Когда было снято видео, доподлинно неизвестно. Предположительно, момент бегства запечатлели в 2021 году во время обмена ударами между Израилем и ХАМАС, пояснил Рожин.

5 августа стало известно, что в Израиле подготовили подземный бункер для высшего руководства страны на фоне угрозы атаки со стороны Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла». По данным журналиста издания Walla Бена Каспита, убежище подготовила Израильская служба безопасности. Оно обнародовано и оснащено всеми средствами командования и контроля, а также допускает длительное пребывание.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

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      Марина Совина
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