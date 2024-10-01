Захарова заявила о провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

Захарова: эскалация на Ближнем Востоке — полный провал администрации Байдена

Официальный представитель МИД России заявила о полном провале администрации президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Эскалацию в регионе она назвала кровавой драмой, «которая только набирает обороты». По словам дипломата, невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Кроме того, Захарова указала, что действия госсекретаря Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.