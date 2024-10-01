Жертвой атаки Израиля по Дамаску стала сирийская журналистка

Сирийская журналистка Сафаа Ахмад стала жертвой атаки Израиля по Дамаску, об этом сообщило государственное телевидение Сирии, передает РИА Новости.
Уточняется, что это произошло время « предательской агрессии в отношении столицы», когда в Дамаске произошли взрывы и сработали системы противовоздушной обороны.
Также стало известно, что жертвами воздушного удара Израиля стали три человека, девять пострадали. Был нанесен значительный материальный ущерб. Атака велась ракетами с самолетов, летевших со стороны Голанских высот. Также силы ПВО отразили налет беспилотников. Большинство целей было сбито.