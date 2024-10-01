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04:13, 1 октября 2024Мир

Жертвой атаки Израиля по Дамаску стала сирийская журналистка

SANA: сирийская журналистка Сафаа Ахмад погибла при ударе Израиля по Дамаску

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Сирийская журналистка Сафаа Ахмад стала жертвой атаки Израиля по Дамаску, об этом сообщило государственное телевидение Сирии, передает РИА Новости.

Уточняется, что это произошло время « предательской агрессии в отношении столицы», когда в Дамаске произошли взрывы и сработали системы противовоздушной обороны.

Также стало известно, что жертвами воздушного удара Израиля стали три человека, девять пострадали. Был нанесен значительный материальный ущерб. Атака велась ракетами с самолетов, летевших со стороны Голанских высот. Также силы ПВО отразили налет беспилотников. Большинство целей было сбито.

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      Марина Совина
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