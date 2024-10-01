Звезда «Женского стендапа» рассказала о зарплате в 15 тысяч рублей

Юмористка Малащенко рассказала, что работала в магазине за 15 тысяч рублей

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ольга Малащенко рассказала о работе за 15 тысяч рублей в месяц. Эти обстоятельства жизни она описала в интервью Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Малащенко вспомнила, что работала в магазине, когда только переехала в Москву. Она уточнила, что во время восьмичасовой рабочей смены им не разрешали садиться. «Ты восемь часов просто на ногах, тебе приходит в конце месяца 15 тысяч рублей. Ты такой: "Круто, вообще спасибо"» — поиронизировала она. Звезда «Женского стендапа» добавила, что также родители присылали ей по пять тысяч рублей в месяц.

При этом, призналась юмористка, свою зарплату из магазина она тратила за два дня. Она добавила, что из-за этого однажды ей не хватило 30 рублей на проезд. «Вот такая финансовая грамотность», — констатировала Малащенко.

Ранее юмористка рассказала о «глупой» работе на российском ТВ. По словам комикессы, она писала подводки на канале «Муз-ТВ».