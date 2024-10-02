80-летний мужчина попытался создать гигантскую овцу-мутанта с помощью киргизского барана

Мужчину из США приговорили к заключению за попытку создать овцу-франкенштейна

В США владельца ранчо в штате Монтана приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что он попытался создать овцу-мутанта при помощи тканей и яичек диких животных. Об этом пишет Associated Press.

80-летний житель города Вон Артур Шубарт попал в тюрьму из-за генетических экспериментов. Впервые он задумался о создании овцы-франкенштейна в 2013 году. Он хотел разводить новую породу и продавать гигантских овец охотничьим угодьям. Чтобы реализовать свой план, Шубарт намеревался скрестить несколько пород. Для этого он с помощью сына добыл из Киргизии ткани памирского горного барана — самого крупного архара в мире. Ему удалось вывести из биоматериала клонированный эмбрион, который он затем подсадил овце. В результате на свет появился чистокровный ягненок памирского горного барана, которого Шубарт назвал Горным королем Монтаны.

Он использовал сперму Горного короля Монтаны, чтобы получить новые породы. В частности, Шубарт организовал контрабандный ввоз из Миннесоты 74 овец аргали — одного из самых крупных подвидов архара. Перевозка этих животных в штат Монтана запрещена, поскольку власти ограничивают бесконтрольное скрещивание. Шубарт также приобрел у охотника яички снежного барана Скалистых гор, извлек из них сперму и делал попытки вывести новую породу, осеменяя овец аргали этим биоматериалом.

Шубарта приговорили к полугоду тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). «Мне придется работать всю оставшуюся жизнь, чтобы исправить все, что я сделал», — сказал Шубарт судье перед вынесением приговора.

Судья Брайан Моррис заявил, что приговор дался ему непросто. По его словам, он принял во внимание возраст подсудимого и отсутствие у него судимости, но также осознает необходимость такого наказания, которое удержит других от попыток «изменить генетический код существ» на Земле.

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