ABBYY высказалась о количестве уволенных россиян

RT: ABBYY не смогла ответить, сколько россиян она уволила

Представители компании ABBYY ушли от прямого ответа на вопросы RT как о причинах увольнения россиян, так и о количестве тех, кого это коснулось. Об этом сообщается в Telegram-канале этого СМИ.

Объясняя причины случившегося, разработчик софта и словарей заявил, что компания встала «на путь модернизации и трансформации» бизнеса. Как следствие, были реорганизованы ключевые операционные функции. Речь идет о финансах, бухгалтерии, стратегиях выхода на рынок, а также исследованиях и разработках, которые проводились в определенных регионах. И поскольку ABBYY — это частная компания, она не стала разглашать число сотрудников, затронутых данной «трансформацией».

Ранее представители компании ABBYY заявили, что принятые ими меры обеспечат ей реинвестиции в будущий рост, а также ускорение инноваций.

Депутат Александр Хинштейн, комментируя случившееся, констатировал, что граждан России «банально кинули», и охарактеризовал произошедшее как увольнение по национальному признаку.