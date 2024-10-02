Альфа-Банк объяснил неполадки в работе приложения

Альфа-Банк: неполадки в работе приложения связаны с техническими работами

Неполадки в работе приложения Альфа-Банка связаны с техническими работами. Так объяснили сбой в пресс-службе организации, сообщает РБК.

Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами при входе приложения Альфа-Банка и «Альфа-Онлайн», однако сейчас сбоя нет и сервисы работают в штатном режиме, подчеркнули представители банка.

На проблемы с использованием банковского сервиса жаловались преимущественно жители Москвы (39 процентов всех обращений), Санкт-Петербурга (10 процентов), Краснодарского края (6 процентов) и Московской области (4 процента).

Ранее из-за сбоя на сайте Coinmarketcap курс криптовалюты Toncoin обрушился на 98 процентов. По словам разработчиков TON Foundation, популярный агрегатор столкнулся с проблемами с отображением цены криптовалют. Помимо Toncoin, обвалилась цена токенов Lido (LDO) и Injective (INJ). Так как прочие площадки и биржи работали в обычном режиме, сбой не повлиял на актуальный рыночный курс монеты.