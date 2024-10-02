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04:20, 2 октября 2024Экономика

Аналитик оценил прогнозы о долларе по 150 рублей

Аналитик Калманович: прогнозы о долларе по 150 руб. имеют спекулятивный характер

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Оценки идеального для экономики России курса в рамках 150-160 рублей за доллар являются сомнительными. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в интервью агентству «Прайм».

По его словам, такие прогнозы зачастую носят спекулятивный характер. Эксперт отметил, что такой курс невыгоден для экономики. Он также добавил, что при подобных прогнозах немаловажен горизонт планирования. «Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар - гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40-50 процентов, а какие-то единицы процентов», — пояснил Калманович.

Кроме того, аналитик напомнил, что по прогнозу Минэкономразвития доллар будет стоить 100 рублей в июле 2026 года. Таким образом, подчеркнул он, власти готовы к ослаблению рубля, но не такими быстрыми темпами.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предрек, что доллар во втором осеннем месяце 2024 года в рамках позитивного сценария будет колебаться в пределах 90–95 рублей.

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      Марина Совина
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