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07:51, 2 октября 2024Наука и техника

Мини-Луна снова приблизится к Земле перед Новым годом

Астроном Еленин: астероид 2024 PT5 снова приблизится к Земле перед Новым годом
Архивное фото

Архивное фото. NASA / Goddard / Global Look Press

Астероид 2024 PT5 вновь приблизится к Земле перед Новым годом. Об этом сообщил «Известиям» астроном, сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

«Его движение вокруг Земли выглядит так, что он пролетает Землю, разворачивается примерно на 180 градусов и летит обратно», — отметил он. Объект пролетит в нескольких миллионах километрах от Земли. Собеседник издания издания подчеркнул, что такое сближение абсолютно безопасно.

Астроном также отметил, что небесное тело останется околоземным, поскольку Земля смогла погасить скорость астероида, но это было сделано вне ее сферы гравитационного влияния. После 2024 PT5 вновь перейдет на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца.

Ранее испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе выявили астероид 2024 PT 5, который станет временным спутником Земли в сентябре-ноябре 2024 года. Объект квалифицирован как потенциально опасный для Земли.

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      Марина Совина
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