Боец ВСУ Гнездилов рассказал о проблемах с наркоманией в украинской армии

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть, рассказал о проблемах с наркоманией в армии Украины в интервью изданию «Украинская правда».

«Я знаю такие случаи — человек не хочет идти, отказник. Начинаешь спрашивать, почему, а он говорит: "А я с этими двумя не хочу идти, потому что эти двое — солевики, и они нанюхаются, а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют. Им кажется, что их штурмуют"», — рассказал военный.

В мае издание The Daily Beast рассказывало о проблемах с употреблением алкоголя и наркотиков в ВСУ. Один из военных также поведал, что видел, как его сослуживцы, находясь в состоянии наркотического опьянения, уничтожали мирных жителей и животных в слепой ярости.