Бюджет покупки новостройки в Москве достиг пика

РБК: средний бюджет покупки новостройки в Москве превысил 20 млн рублей

По итогам августа средний бюджет покупки квартиры в новостройке Москвы составил 20,5 миллиона рублей. Значение стало максимальным в 2024 году, сообщает «РБК» со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.

С начала года бюджет покупки вырос на 3,6 миллиона рублей, или на 21,3 процента. Так, в январе квартиру в строящихся ЖК столицы покупали в среднем за 16,9 миллиона рублей. К марту сумма достигла 19,2 миллиона рублей, а в июне снизилась до 17 миллионов рублей на фоне смещения предложения в сторону небольших объектов.

С июля средняя цена вновь устремилась вверх и к августу достигла пиковых значений. Эксперты связывают это в том числе с запретом на строительство квартир площадью менее 28 «квадратов». «При этом ключевым фактором динамики потребительского спроса в 2024-м остается стоимость недвижимости», — отметили в Росреестре.

Ранее стало известно, что на фоне отмены массовой льготной ипотеки новостройки в Москве стали чаще продавать со скидками. Дисконт может достигать 30-40 процентов.