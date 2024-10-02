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19:35, 2 октября 2024Экономика

Домохозяек призвали посыпать подоконники солью

Эксперты «БелНовости» призвали чистить подоконники содой и солью

Фото: Elly Endeavours / Unsplash

Смесью соды, соли и лимонного сока можно эффективно отчистить подоконники. Рецептом копеечного средства с домохозяйками поделились эксперты «БелНовости».

На поверхность подоконников воздействуют различные факторы, в том числе солнечные лучи, пыль, грязь и другие загрязнения. Поэтому со временем поверхность из пластика может потерять белизну.

Для очистки подоконника домохозяйкам рекомендуется смешать соду, соль и лимонный сок. Затем их следует нанести на поверхность, после чего подождать некоторое время. После рекомендуется протереть пластик ветошью, чтобы удалить остатки загрязнений и чистящего состава.

Ранее эксперты призвали чистить смесители в ванной и на кухне с помощью пергаментной бумаги. Этот материал помогает избавиться от белого налета, минеральных отложений и кальциевых пятен, а также может удалить грязь, мыльные разводы и налет от воды.

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      Мария Черкасова
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