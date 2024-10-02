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13:37, 2 октября 2024Силовые структуры

Двое россиян на резиновой лодке похитили из храма 160 ювелирных изделий

В Ростовской области двое мужчин обокрали храм на резиновой лодке

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В станице Старочеркасской Ростовской области двое мужчин 39 и 45 лет похитили 160 ювелирных изделий из храма. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, двое подозреваемых проникли в храм и на резиновой лодке вывезли из него золотые кресты, кольца, подвески и другие изделия. Общая сумма похищенных ценностей составила 340 тысяч рублей. После первого преступления мужчины затаились, но вскоре наведались в храм во второй раз, однако кража не удалась. Подозреваемые были задержаны и арестованы, в отношении них возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что из российских зоопарков украли трех молодых кенгуру.

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      Артем Соколов
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