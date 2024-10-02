Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:07, 2 октября 2024Бывший СССР

Экс-военный ВСУ рассказал о вербовке солдат польскими спецслужбами

РИА Новости: спецслужбы Польши вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе

Фото: Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces / Handout / Reuters

Спецслужбы Польши вербовали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их обучения в Европе. Об этом РИА Новости рассказал бывший украинский военный.

По его словам, польские спецслужбы переманивали на свою сторону бойцов ВСУ, чтобы они докладывали о ситуации в стране, а также о настроениях на Украине. «Все, что может интересовать поляков про Украину», — объяснил собеседник агентства.

Экс-военнослужащий также указал, что сотрудники спецслужб носили гражданскую одежду без опознавательных знаков.

Ранее стало известно, что бывший боец ВСУ Александр Лысенко смог бежать во время обучения на танках Leopard в охраняемом тренировочном лагере в Польше. С помощью сослуживцев и посредника военнослужащий смог скрыться в ближайшем городе и отправиться в Германию в качестве беженца.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль пообещал ответить на ракетный удар Ирана. До чего могут дойти стороны обострившегося конфликта?

      Во Франции заявили об участии в отражении атаки на Израиль

      Порнозвезда развеяла стереотипы о работе в секс-индустрии

      В Британии указали на фатальную ошибку ВСУ

      Уволившая всех россиян международная IT-компания объяснила свое решение

      Два человека пострадали в результате удара дрона по российскому селу

      Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

      Российская тревел-блогерша описала одну особенность США фразой «бросает в дрожь»

      Иран сообщил об ударах по нескольким базам ВВС Израиля

      Порубленный на мелкие кусочки пенис сшили и приставили обратно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше