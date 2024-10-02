Экс-военный ВСУ рассказал о вербовке солдат польскими спецслужбами

РИА Новости: спецслужбы Польши вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе

Спецслужбы Польши вербовали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их обучения в Европе. Об этом РИА Новости рассказал бывший украинский военный.

По его словам, польские спецслужбы переманивали на свою сторону бойцов ВСУ, чтобы они докладывали о ситуации в стране, а также о настроениях на Украине. «Все, что может интересовать поляков про Украину», — объяснил собеседник агентства.

Экс-военнослужащий также указал, что сотрудники спецслужб носили гражданскую одежду без опознавательных знаков.

Ранее стало известно, что бывший боец ВСУ Александр Лысенко смог бежать во время обучения на танках Leopard в охраняемом тренировочном лагере в Польше. С помощью сослуживцев и посредника военнослужащий смог скрыться в ближайшем городе и отправиться в Германию в качестве беженца.