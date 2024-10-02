Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 2 октября 2024Мир

Европейский политик анонсировал встречу с Путиным

Додик анонсировал встречу с Путиным на саммите БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. С соответствующим анонсом выступила пресс-служба европейского политика, ее заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что Додик получил официальное приглашение на саммит в качестве наблюдателя. В ходе мероприятия предстоит выяснить, сможет ли автономия стать членом БРИКС.

«Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия — дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он — человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин — один из важнейших мировых лидеров», — подчеркнул Додик.

14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС. Он добавил, что этот список продолжает расширяться. В том числе, мероприятие посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Полковника ВСУ обвинили в гибели офицеров СК России под обстрелом. Ему грозит пожизненный срок

      Путин попил кофе с Собяниным

      В США предрекли побег украинских генералов из страны

      В Госдуме раскрыли планы НАТО относительно ударов по России

      «Спартак» намекнул на оскорбительную кричалку после победы над «Динамо»

      США выделят Украине более 230 миллионов долларов на гуманитарную помощь

      Путин назначил чиновника из ДНР своим полпредом на Урале

      Шесть дронов самолетного типа сбили в небе над российским регионом

      Успенская заявила о пропаже дочери из-за концертов в ДНР

      В Польше заявили о готовности доклада по авиакатастрофе под Смоленском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше