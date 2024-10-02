Европейский политик анонсировал встречу с Путиным

Додик анонсировал встречу с Путиным на саммите БРИКС

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. С соответствующим анонсом выступила пресс-служба европейского политика, ее заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что Додик получил официальное приглашение на саммит в качестве наблюдателя. В ходе мероприятия предстоит выяснить, сможет ли автономия стать членом БРИКС.

«Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия — дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он — человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин — один из важнейших мировых лидеров», — подчеркнул Додик.

14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС. Он добавил, что этот список продолжает расширяться. В том числе, мероприятие посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.