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18:07, 2 октября 2024Из жизни

Фермер случайно нашел 22-килограммовый кусок съедобного древнего масла

В Ирландии фермер выкопал на участке 22-килограммовый кусок древнего масла

Фото: Sincerely Media / Unsplash

В Ирландии мужчина случайно выкопал кусок древнего съедобного масла на территории фермы. Об этом сообщает The Irish News.

Фермер Майкл Бойл нанял местного жителя Алана Мура, чтобы тот проложил для него канализационную трубу на участке. Мур наткнулся на странную плиту, когда копал специальную траншею с помощью экскаватора. Он вытащил находку, и Бойл почувствовал ее сырный запах. Тогда он понял, что нашел 22-килограммовый брикет так называемого «болотного масла».

«На вкус оно действительно как сливочное масло, причем несоленое», — отметила археолог Пола Харви, попробовав кусочек необычного клада. Она подчеркнула, что этот брикет один из самых больших среди тех, что обнаружили в Ирландии.

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«Болотным маслом» называют масло из молочных продуктов и животного жира, которое консервировали в холодных торфяных болотах. Этот способ хранения продукта восходит к IX веку до нашей эры. Он практиковался некоторыми жителями Шотландии и Ирландии даже в XIX веке.

«Болотное масло» также приносили в дар богам. Тогда его закапывали в деревянных коробках. Харви отметила, что на найденном куске остались щепки. Предполагается, что его сохранили не в целях консервации, а ради жертвоприношения.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. По ее утверждению, подобная диета повышает уровень энергии, помогает усваивать микроэлементы и способствует сохранению здоровья кишечника и мозга.

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      Юлия Юткина
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