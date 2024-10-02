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00:54, 2 октября 2024Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала арестовать средства двух банков США в России

Генпрокуратура потребовала арестовать средства JP Morgan Chase Bank в РФ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с госорганов Украины и американских банков 34,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к надзорному ведомству.

Собеседник агентства уточнил, что Генпрокуратура попросила принять обеспечительные меры на все денежные средства Bank of New York Mellon, которые находятся на счетах в АО КБ «Ситибанк», а также все денежные средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся на счетах в ООО КБ «Дж. Морган Банк Интернешнл».

Ранее сообщалось, что с иском в суд обратился заместитель генпрокурора России. Его содержание и выдвинутые требования неизвестны. Ведомство также направило заявление об обеспечении иска. Как следует из документа, ведомство просит признать действия Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Государственного предприятия «Национальный Фонд Инвестиций Украины», а также двух американских банков нарушающими права и законные интересы России.

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      Марина Совина
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