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11:10, 1 октября 2024Силовые структуры

Генпрокуратура России подала в суд иски против властей Украины и двух банков США

Генпрокуратура России подала иск к властям Украины и двум банкам США

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Московской области к государственным органам Украины и двум американским банкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Из базы арбитражных дел следует, что надзорное ведомство будет судиться с Советом национальной безопасности и обороны Украины, Национальным банком Украины, госпредприятием «Национальный фонд инвестиций Украины». Ответчиками по делу также являются The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

С иском в суд обратился заместитель генпрокурора России. Его содержание и выдвинутые требования неизвестны. Ведомство также направило заявление об обеспечении иска.

24 сентября сообщалось, что ФСБ России внесла в единый федеральный список террористических организаций сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины.

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      Любовь Ширижик
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