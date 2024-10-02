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17:46, 2 октября 2024Мир

Генсек ООН высказался об атаке Ирана на Израиль

Генсек ООН Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил массированную ракетную атаку Ирана на Израиль во время заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку. Об этом пишет Reuters.

«Я вновь решительно осуждаю массированную ракетную атаку Ирана на Израиль», — отметил генсек.

Гутерриш добавил, что иранские удары по израильской территории никак не решат проблемы мирного населения Палестины и «не уменьшат его страдания».

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 баллистических ракет. Это произошло через сутки после того, как армия обороны Израиля начала наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата за «молчание» об иранском ракетном ударе.

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      Дарья Устьянцева
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