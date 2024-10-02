Глава Пентагона назвал атаку на Израиль актом агрессии

Глава Пентагона Остин назвал атаку на Израиль возмутительным актом агрессии

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал ракетную атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, он обсуждал эту тему с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом. В ходе разговора они «выразили признательность» друг другу за скоординированную оборону Израиля от «порядка 200» иранских ракет.

«Я разговаривал с Галантом после сегодняшнего возмутительного акта агрессии Ирана против Израиля. Я также выразил глубочайшие соболезнования семьям, которых затронула ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле», — написал Остин.

Ранее сообщалось, что корабли военно-морских сил (ВМС) США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. Агентство IRNA проанализировало кадры, демонстрирующие поражение целей на территории Израиля, и сделало вывод, что «даже современным кораблям ВМС США не удалось перехватить ракеты».