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06:20, 2 октября 2024Мир

Глава Пентагона назвал атаку на Израиль актом агрессии

Глава Пентагона Остин назвал атаку на Израиль возмутительным актом агрессии

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал ракетную атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, он обсуждал эту тему с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом. В ходе разговора они «выразили признательность» друг другу за скоординированную оборону Израиля от «порядка 200» иранских ракет.

«Я разговаривал с Галантом после сегодняшнего возмутительного акта агрессии Ирана против Израиля. Я также выразил глубочайшие соболезнования семьям, которых затронула ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле», — написал Остин.

Ранее сообщалось, что корабли военно-морских сил (ВМС) США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. Агентство IRNA проанализировало кадры, демонстрирующие поражение целей на территории Израиля, и сделало вывод, что «даже современным кораблям ВМС США не удалось перехватить ракеты».

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      Артём Верейкин
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