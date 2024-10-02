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02:18, 2 октября 2024Мир

Американские корабли не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

IRNA: корабли ВМС США не перехватили выпущенные Ираном ракеты по Израилю

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Lindsey E. Skelton / Handout / Reuters

Корабли военно-морских сил (ВМС) США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля, утверждает агентство IRNA.

Агентство проанализировало кадры, демонстрирующие поражение целей на территории Израиля, и сделало вывод, что «даже современным кораблям ВМС США, размещенным в региональных водах, не удалось перехватить ракеты».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль принимали участие американские эсминцы. По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

При этом Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для гипотетического ответного удара по Ирану, и посоветовал обратиться с комментариями по этому вопросу к израильским властям.

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      Маргарита Пименова
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