Глава ПКР оценил перспективы участия российских паралимпийцев в Играх-2026

Рожков назвал сложным вопрос участия российских паралимпийцев в Играх-2026

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков оценил перспективы участия представителей страны в зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии. Его слова приводит Odds.ru.

Он назвал этот вопрос сложным, так как Международный паралимпийский комитет начал реализовывать программу по передаче зимних видов спорта. «Например, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и парасноуборд перейдут в FIS, там создана комиссия по развитию паралимпийских видов спорта. Насколько она может быть самостоятельной и принимать отличные от FIS решения, непонятно», — отметил Рожков.

Он подчеркнул, что россияне пока не участвуют в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду. «В рамках МПК мы все-таки находили компромиссы, а в рамках работы с олимпийскими федерациями нам очень сложно», — заявил Рожков.

На летнюю Паралимпиаду-2024 в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.