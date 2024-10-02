Голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие

В Барнауле возбудили дело в отношении жительницы, распылившей краску на памятник

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 24-летней жительницы, которую заподозрили в повреждении памятника «Танк Т-34». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны») УК РФ.

По верии следствия, ночью 28 сентября девушка забралась на памятник, расположенный на площади Победы, и принялась распылять на него краску. Действия девушки были пресечены правоохранителями. По данным Telegram-канала Shot, при этом россиянка была абсолютно голой.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбудили уголовное дело из-за повреждения «Аллеи возвращения домой».