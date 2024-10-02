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18:37, 2 октября 2024Мир

«Хезболла» назвала число уничтоженных танков ЦАХАЛ

«Хезболла» заявила об уничтожении трех танков ЦАХАЛ

Фото: IDF / Globallookpress.com

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило об уничтожении трех танков Merkava Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате удара управляемыми ракетами. Об этом сообщает LBCI Lebanon.

«"Хезболла" заявила, что уничтожила три израильских танка Merkava управляемыми ракетами, когда они приближались к Марун-эль-Расу», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильской пехотой. Утверждается, что бой с пехотинцами израильской армии произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. По данным движения, силы ЦАХАЛ отступили после боя.

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      Максим Габриелян
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