«Хезболла» назвала число уничтоженных танков ЦАХАЛ

«Хезболла» заявила об уничтожении трех танков ЦАХАЛ

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило об уничтожении трех танков Merkava Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате удара управляемыми ракетами. Об этом сообщает LBCI Lebanon.

«"Хезболла" заявила, что уничтожила три израильских танка Merkava управляемыми ракетами, когда они приближались к Марун-эль-Расу», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильской пехотой. Утверждается, что бой с пехотинцами израильской армии произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. По данным движения, силы ЦАХАЛ отступили после боя.