В спиральной галактике созвездия Часов обнаружили звездные ясли

НАСА: в спиральной галактике IC 1954 созвездия Часов обнаружили звездные ясли

Группа астрономов с помощью космического телескопа «Хаббл» исследовала спиральную галактику IC 1954, расположенную на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часов, и обнаружили в ней звездные ясли. Об этом сообщает НАСА.

Ученые проанализировали структуру галактики IC 1954, которая включает светящуюся полосу в ядре, спиральные рукава и темные облака пыли. Особый интерес астрономов вызвали розовые пятна, которые указывают на регионы активного звездообразования. Эти области, известные как туманности H-альфа, испускают яркий красный свет, что позволяет астрономам наблюдать процесс рождения звезд.

Астрономы провели наблюдения в разных диапазонах электромагнитного спектра. Благодаря тому, что «Хаббл» работает в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, были получены изображения молодых звезд и звездных скоплений. Важную роль играет фильтр H-альфа, который фиксирует излучение звездообразующих туманностей. Дополняют данные телескопы Уэбба и ALMA, которые наблюдают галактики в инфракрасном и радио-диапазонах, позволяя детально изучить распределение газа и пыли.

Одним из ключевых результатов исследования является выявление структуры перемычки (балджа) в ядре IC 1954, которая, по предположению астрономов, может быть областью активного звездообразования. Несмотря на центральную локализацию, эта полоса, возможно, не является частью центрального ядра, а представляет собой независимую зону, в которой рождаются новые звезды.

Эти данные помогут ученым проследить путь, который проходит межзвездный газ, прежде чем он трансформируется в звезды. Будущие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба продолжат развитие этого исследования, углубляя наше понимание звездной эволюции.