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00:28, 2 октября 2024Мир

Иран сообщил о завершении ракетного удара по Израилю

Глава МИД Ирана: ракетный удар по Израилю завершен

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ракетный удар Ирана по Израилю завершен. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, передает ТАСС.

Глава МИД также предупредил, что в случае ответа Тель-Авива еврейское государство столкнется с новой атакой, которая будет «сильнее и мощнее».

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Когда именно это произойдет, он не уточнил. По словам военного, Израиль «выберет время» для ответа.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

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      Марина Совина
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