Ищущим дешевую аренду в Москве предложили выбрать между облезшими обоями и бетоном

РБК: в Москве все еще можно арендовать квартиру дешевле 30 тысяч рублей в месяц

В Москве все еще можно найти съемные квартиры со ставкой до 30 тысяч рублей в месяц. Об особенностях такого жилья ищущим дешевую аренду россиянам рассказало РБК.

Большинство предложений — это квартиры без минимальной отделки, с голым бетоном и отсутствием коммуникаций. Лоты представлены в только что сданных новостройках. Такое жилье можно снять даже в Таганском или Даниловском районах. Ставки на подобные квартиры начинаются от 20 тысяч рублей в месяц.

Среди предложений с недорогой арендой есть и квартиры в давно построенных домах. Чаще всего они встречаются в спальных районах — Чертаново, Отрадном и Раменском районе. В квартирах чаще всего отсутствует косметический ремонт, находится старая мебель и грязная сантехника, а на стенах — частично облезшие обои.

Также до 30 тысяч рублей в месяц можно заплатить за микроквартиры площадью 10-12 квадратных метров. Такие варианты единичны, они есть, например, в районе Солнцево и Новокосино, а также в Новой Москве. Еще реже встречаются квартиры «нормального» метража и с косметическим ремонтом, расположенные в удаленных районах Новой Москвы или на окраинах Зеленограда.

Ранее стало известно, что за последние девять месяцев спрос на арендное жилье в России значительно вырос. Эксперты связали тенденцию с ростом ипотечных ставок, а также сезонностью. В городах-миллионниках плата за съем квартиры выросла на 20-30 процентов.