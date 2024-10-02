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07:15, 2 октября 2024Мир

В России рассказали об изменившемся отношении к Киеву со стороны членов Генассамблеи ООН

Сенатор Карасин: на ГА ООН чувствовалось, что все устали от команды Зеленского

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На Генеральной ассамблее (ГА) ООН чувствовалось, что все устали от команды президента Украины Владимира Зеленского, рассказал член российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об изменившемся к Киеву отношении сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«В этот раз на неделе высокого уровня какие-то истерики, выпады в наш адрес были более приглушенными. Они звучали менее надрывно. Нас слушали более спокойно и уверенно. Изменение позиции, конечно, западников нет, тем не менее появилось какое-то чувство озабоченности тем, что вся киевская авантюра Запада уже слишком далеко и долго зашла. Это чувствовалось во всех беседах. Они стали более спокойные. Комментарии стали менее похабными», — поделился Карасин.

Член российской делегации рассказал, что страны-участницы Генассамблеи в этот раз пытались вдуматься в проблемы украинского конфликта.

Это касается и наших позиций о внесении изменений в ядерную доктрину

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Все так же негативно воспринимается, но как-то менее злобно и менее эмоционально. Вся эта авантюра Запада с киевским режимом, с его настырными требованиями, беготней от одного кандидата к другому — все это выглядело, конечно, очень несолидно. Чувствуется, что все устали от всей этой команды Зеленского, от всей этой истории», — добавил он.

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