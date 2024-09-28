Президент Польши признал, что многие в мире хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине. Как он это видит?

Дуда: многие ждут окончания конфликта на Украине и восстановления связей с РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие в мире хотят возобновления экономических связей с Россией и скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы они могли вернуться к бизнесу с Россией Анджей Дуда президент Польши

При этом позиция Польши заключается в том, что Россия «должна проиграть эту войну», добавил он. В противном случае, продолжил Дуда, Российская армия «нападет на другие страны».

В Польше усомнились в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена Совбеза ООН.

На заседании Совбеза по Украине Сикорский выступил после постпреда России в ООН Василия Небензи. После окончания встречи журналисты указали, что министр уже второй раз выступал в ООН сразу после российского дипломата и мог ответить на его речь. В свою очередь, Сикорский усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН.

Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами Радослав Сикорский глава МИД Польши

Кроме России постоянными членами Совбеза ООН являются США, Британия, Франция и Китай.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если бы Украина получила постоянное место в Совбезе, Польша столкнулась бы с «бесконечной волынской резней».

Президент Польши высказывался о гарантиях безопасности для российских военных

В конце августа Дуда заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, если российские войска согласятся покинуть зону проведения специальной военной операции.

Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой Анджей Дуда президент Польши

Он отметил, что призовет Зеленского не нападать на тех отступающих бойцов, которые хотят мирно вернуться в Россию.

После заявления Дуды Зеленский отшутился, что вряд ли ответит на предполагаемый звонок польского политика. «Ты президент, и я президент. Так может получиться, что ты мне звонишь, а номер занят», — объяснил он.

