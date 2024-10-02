Израиль зафиксировал запуск более 100 снарядов с территории Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал более 100 снарядов, выпущенных по северу Израиля

Шиитское движение «Хезболла» запустило более 100 снарядов по северу Израиля. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, которые прозвучали между 17:45 и 17:47 в районе Западной Галилеи, было идентифицировано около 70 снарядов, перешедших из Ливана и упавших на открытой местности. После сирен, которые прозвучали в 19:25 в районе Верхней Галилеи, было идентифицировано около 30 снарядов», — отмечается в заявлении израильских вооруженных сил.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что израильские вооруженные силы «обязательно ответят» на ракетный удар со стороны Тегерана, добавив, что армия страны способна точно находить цели для обстрелов и массированно их наносить.