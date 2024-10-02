МИД прокомментировал объявление генсека ООН персоной нон грата Израилем

МИД: объявление генсека ООН Гутерреша персоной нон грата не поможет делу мира

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата властями Израиля не поможет делу мира. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон», — сказала дипломат.

Захарова указала, что именно США заблокировали несколько проектов Совбеза ООН, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта, и тем самым «сорвали дипломатические усилия своими топорными действиями».

Ранее Захарова заявила, что роль США как миротворца вновь подвинула Ближний Восток к обрыву.