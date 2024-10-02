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17:36, 2 октября 2024Мир

МИД прокомментировал объявление генсека ООН персоной нон грата Израилем

МИД: объявление генсека ООН Гутерреша персоной нон грата не поможет делу мира

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата властями Израиля не поможет делу мира. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон», — сказала дипломат.

Захарова указала, что именно США заблокировали несколько проектов Совбеза ООН, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта, и тем самым «сорвали дипломатические усилия своими топорными действиями».

Ранее Захарова заявила, что роль США как миротворца вновь подвинула Ближний Восток к обрыву.

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      Виктория Кондратьева
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