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12:39, 2 октября 2024Экономика

В России обнаружили сотни тысяч нелегальных работников

Роструд: в первом полугодии в России выявлено 368 тысяч нелегальных работников

Фото: Виталий Невар / ТАСС

По итогам первого полугодия в России выявлено 368 тысяч нелегальных работников, что в целом сравнимо с показателями прошлого года (795 тысяч за все 12 месяцев). Об этом со ссылкой на материалы Роструда пишут «Известия».

Речь идет о любых нарушениях в трудоустройстве. Это и работа без трудового договора или без лицензии в сфере услуг, и выплата зарплаты «в конверте», и неофициальная подработка. Более половины из тех, кого удалось обнаружить, в дальнейшем заключили трудовые договоры. Остальные оформили индивидуальное предпринимательство, стали самозанятыми или перешли на работу по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Глава экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда Виталий Федин отметил, что относительно общего количества трудящихся в стране (74,4 миллиона человек) цифры выглядят не слишком большими, но в действительности проблема с нелегальным наймом более масштабная.

Со следующего года предпринимателей, которые уклоняются от оформления трудового договора или вместо него заключают гражданско-правовой, начнут вносить в соответствующий реестр Роструда. Если за год он не допустит новых нарушений, то автоматически будет исключен из реестра. Последний предлагают сделать публичным, что вызывает протест со стороны бизнеса.

Так, организация «Опора России» отметила, что компании могут попасть в реестр по причинам, не связанным с нелегальной занятостью, таким как отсутствие в документе подписи сотрудника или сведений об условиях труда, что ухудшит репутацию работодателя. Кроме того, малые предприниматели могут допускать ошибки в документах из-за низкой юридической квалификации, а не по причине попыток обойти законы.

Ранее аналитическое агентство «Прессиндекс» сообщило о росте в России серого рынка такси в социальных сетях. Повышение цен в традиционных сервисах привело к стремлению граждан найти более дешевые варианты.

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      Платон Щукин
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