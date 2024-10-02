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18:33, 2 октября 2024Экономика

Москвичи стали покидать центр города

Сотрудники на удаленке из Москвы стали чаще выбирать жилье вдалеке от центра

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Москвичи, работающие удаленно, стали чаще выбирать жилье за пределами центра города. Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на исследование «Группы Родина».

Опрос показал, что 78 процентов москвичей предпочитают жить не в центре столицы. При выборе недвижимости 25 процентов респондентов обращают внимание на доступность общественного транспорта, 21 процент — на близость зеленых зон и парков, 15 процентов — на социальную и развлекательную инфраструктуры. Еще четыре процента в первую очередь узнают о возможности заказать еду, а один процент — о наличии маркетплейсов.

Проживающие вдалеке от центра люди отмечают среди преимуществ тихий район (40 процентов), наличие зеленых зон (31 процент), отсутствие толп (25 процентов), уединение (четыре процента). Большинство (90 процентов) опрошенных живут в Ново-Переделкино, Останкинском, Орехово-Борисово и Новой Москве.

Ранее сообщалось, что тренд на удаленку в России сошел на нет. По итогам 2023 года вне офиса работали только чуть более одного процента россиян.

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      Александра Качан
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