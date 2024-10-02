На Украине обвинили Запад в инфантилизме

Замглавы Минобороны Украины Балануца обвинил Запад в инфантилизме

Замглавы Минобороны Украины Александр Балануца обвинил западные государства в инфантилизме из-за отказа поставить дальнобойное оружие. Его слова приводит ТАСС.

«Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма и неких идей. Должны ли мы задавать вопрос, имеет ли Украина право делать то или это?» — сказал он.

По словам Балануцы, западная сторона сомневается в праве республики на членство в НАТО и возможности Киева бить по российской территории дальнобойным оружием. Он также убежден, что для многих людей ничего не изменилось после начала спецоперации.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский обвинил ООН в бездействии. Кроме того, он раскритиковал планы урегулирования ситуации, альтернативные украинскому. По мнению Зеленского, его «формула мира» может завершить конфликт, так как в ней нет права вето.